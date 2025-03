SS 113 dir a San Saba, riaperto il ponte Mella VIDEO

Poco dopo le 17 il passaggio delle prime autovetture

MESSINA – Ripristinato, come da previsioni, questo pomeriggio il transito sulla SS 113, all’altezza del ponte Mella. Dalle 17.11 il passaggio delle prime auto. Al momento, sul ponte si circolerà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, in attesa della realizzazione del bypass immediatamente a monte, che dovrebbe iniziare la prossima settimana e durare un mese. Un intervento necessario per avviare i lavori di messa in sicurezza definitiva, che consentiranno anche il passaggio dei mezzi pesanti. Da oggi, intanto, hanno ripreso a transitare i primi mezzi, mentre quelli superiori alle 3,5 tonnellate, compresi i bus Atm, dovranno ancora attendere. Per questo i bus Atm continuano a fare da navetta da un lato tra San Saba e Villafranca dall’altro tra San Saba e Spartà.

Il tratto di strada statale 113 Dir “Settentrionale Sicula”, dal km 27,600 al km 27,000, tra Ponte Mella e il bivio di contrada Corridore, a San Saba, era stato chiuso lo scorso 3 febbraio dall’Anas in seguito a uno “scalzamento della sede stradale” provocato dal maltempo.

Anas: “Ponte riaperto nonostante…”

Questa la nota dell’Anas: a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati nel messinese lo scorso 2 febbraio, per motivi di sicurezza era stato chiuso al transito veicolare il ponte Mella a San Saba (ME), sito fra i km 26,900 e 27,100 della strada statale 113 dir “Settentrionale Sicula”.

A partire dalle ore 17:30 di questo pomeriggio, in anticipo rispetto al cronoprogramma stabilito, nonostante non sia stata rimossa un’importante interferenza, Anas ha comunque deciso di riaprire al transito il ponte Mella per agevolare il passaggio degli utenti. Contestualmente, è stato istituito un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico proprio sul Ponte Mella.

“Viene così restituito all’utenza – sottolinea Anas – un importante snodo stradale per la città di Messina i cui problemi sul tratto, probabilmente, sono stati causati da alcuni ricettori a monte della strada statale”.