Sulla spiaggia di Torre Faro i nidi delle tartarughe marine “Caretta caretta” VIDEO

Ecco le aree transennate per proteggere le uova

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le scie sulla sabbia e le segnalazioni dei residenti. Sulla spiaggia di via Palazzo, a Torre Faro, sono state transennate tre aree in cui è probabile che degli esemplari di tartaruga marina “Caretta caretta” abbiano deposto le uova. Così per proteggere i nidi non si potranno oltrepassare le transenne.

A disporlo è la Città metropolitana di Messina, tramite il servizio Riserve naturali orientate. Sull’avviso, apparso qualche giorno, fa si legge: “In quest’area di arenile degli esemplari di tartaruga marina “Caretta caretta” hanno deposto le uova. Il calpestio dell’area potrebbe causare la distruzione dei nidi. Per la salvaguardia delle uova è vietato avvicinarsi all’area delimitata”.

Vedi la galleria fotografica 👇🏻