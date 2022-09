Tiro a volo, per i Passalacqua: "Grande emozione il Mondiale in casa" VIDEO - Tempostretto

Domani mattina conferenza stampa al Comune, poi il via al Tav Castanea. Mino, Sergio e Antonio Passalacqua: "Orgogliosi e pronti"

MESSINA – Si aprirà ufficialmente domani, martedì 6 settembre, il mondiale di Elica che sarà ospitato dal Tav Castanea. La famiglia Passalacqua che organizza l’evento sarà anche tra i protagonisti della competizione con i fratelli Mino e Antonio e il cugino Sergio che spareranno anche per la Nazionale nella gara a squadre.

I numeri aggiornati della prestigiosa manifestazione sportiva internazionale, in programma fino a domenica 11 settembre, fanno segnare 140 partecipanti stranieri, provenienti da ben quattro continenti. Un dato che già da solo rende l’idea della portata dell’evento iridato. Martedì 6 settembre (ore 10:30) nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile del vicesindaco e assessore allo Sport Francesco Gallo e di importanti rappresentanti delle istituzioni sportive internazionali, nazionali e regionali si terrà la conferenza stampa di presentazione.

Il programma del Mondiale di Elica

Il programma del Campionato del Mondo prevede: martedì 6 la “Coppa Città di Messina” (15 eliche), mercoledì 7 ci sarà la “Coppa Trinacria” (15 eliche), giovedì 8 e venerdì 9 il “Grand Prix Italia” (20 eliche), mentre il gran finale si vivrà sabato 10 e domenica 11 settembre con il Campionato del Mondo sulle 30 eliche ed il “Match delle Nazioni”.

L’elica è differente dalla specialità olimpica in cui va colpito il piattello. Diverse difficoltà in più in questa disciplina con l’elica che è imprevedibile perché simula il volo del piccione. Lo scopo è colpire l’elica e separarla dal “testimone” o bianco, che deve ricadere all’interno dell’area delimitata, altrimenti il colpo è nullo.

Sui campi peloritani si lavora alacremente per definire gli ultimi dettagli, come confermano le parole di Antonio Passalacqua, che, oltre ad essere uno dei tiratori italiani attualmente più titolati, avrà il doppio compito di atleta e organizzatore, essendo il Tav gestito proprio dalla famiglia Passalacqua. “Il Mondiale sembrava un appuntamento lontano, invece è ormai arrivato e siamo pronti ad accogliere tutti per dare lustro a Messina. Il livello di chi si contenderà i titoli è alto e saranno rappresentate tantissime Nazioni, a partire da quelle sud-americane per passare alle africane, europee e arabe”.

Gli avversari più quotati degli italiani

I gruppi di argentini, statunitensi ed egiziani sono da tenere particolarmente d’occhio: “Presenteranno ciascuno circa quaranta unità e sono preparati per essere competitivi, così come del resto altri Paesi, e intenzionati a fare bella figura”. Quant’è difficile coniugare la parte agonistica con quella operativo-logistica? “E’ sicuramente difficile – spiega Antonio – per me, così come per mio fratello Mino. Curare ciò che serve per il perfetto funzionamento dell’impianto, senza trascurare alcun dettaglio, e nel contempo tenere alta la concentrazione prima e durante la gara è abbastanza complicato, ma, com’è già avvenuto agli Europei, cercheremo di dare il massimo, onorando la maglia azzurra, che indosseremo nuovamente con immenso orgoglio nella nostra città”.

