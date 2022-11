Top Spin Messina in trasferta a Carrara. Puglisi: "Rivali storici" VIDEO - Tempostretto

Le parole del vice allenatore della Top Spin Messina Marcello Puglisi alla vigilia del big match di campionato

MESSINA – Pochi giorni dopo la rimonta, e il passaggio del turno, in Europe Cup la Top Spin Messina tornerà in campo in campionato. Sabato pomeriggio, con inizio alle ore 18, la squadra del presidente Quartuccio sarà di scena al Palasport di Avenza e sfiderà l’Apuania Carrara nella quarta giornata di campionato. La sfida sarà trasmessa sul canale YouTube della Fitet.

“Ormai sono i nostri storici rivali” ha affermato Marcello Puglisi, vice dell’allenatore Wang Hong Liang, presentando la sfida. Si incrociano in campionato dopo il precedente di Europe Cup di metà ottobre vinto dai toscani, in quell’occasione la Top Spin Messina si era presentata solo con i tre atleti italiani. In campionato invece hanno già esordito anche i due polacchi Jakub Dyjas e Robert Floras, mentre il portoghese Joao Monteiro dovrebbe esordire proprio in quel di Carrara. Scontate le presenze di Marco Rech Daldosso, Matteo Mutti e l’ex della sfida Leonardo Mutti.

L’ultima vittoria messinese, dolcissima, sui rivali dell’Apuania Carrara è stata la finale playoff di Villa Dante lo scorso maggio, il pari in trasferta successivo ha permesso a Matteo Mutti e compagni di festeggiare il tricolore. Al momento la classifica vede le due formazioni appaiate in testa a quattro punti con due vittorie, chi vince andrà al comando in testa al girone di Serie A1 di tennistavolo.

Marcello Puglisi sull’Apuania Carrara: “Si sono rinforzati”

“L’Apuania Carrara negli ultimi anni è diventata la nostra rivale storica, non sappiamo – dichiarazione del tecnico Puglisi dopo l’Europe Cup – che formazione schiereranno, sappiamo che si sono rinforzati con l’arrivo di altri due stranieri. Sappiamo che sarà una partita durissima, contare sia sui tre ragazzi italiani e gli stranieri a nostra disposizione ci dà fiducia di poter affrontare tutte le competizioni al massimo livello”.

L’Apuania Carrara ha nel proprio organico gli azzurri Mihai Bobocica e Andrea Puppo, confermati rispetto allo scorso anno il croato Andrej Gacina e lo slovacco Lubomir Pistej. I due nuovi stranieri che si sono aggregati alla formazione di coach Claudio Volpi sono il croato Tomislav Pucar e il russo Kirill Skachkov.

In graduatoria comandano il Tt Norbello, la Top Spin Messina e l’Apuania Carrara con 4 punti, davanti al Tt Genova e alla Marcozzi Cagliari con 2 e al Tt Reggio Emilia e al Sant’Espedito con 1. Top Spin Messina, Apuania Carrara e Reggio Emilia hanno una gara in meno.

