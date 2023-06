Torre Faro, da venerdì isola pedonale dalle 18 alle 2 di notte. E Atm cerca altri parcheggi VIDEO - Tempostretto

"Allo Street Fish e al Summer Festival tutti con i mezzi pubblici”. Ecco come verrà gestito il traffico per i grandi eventi

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Pronta l’ordinanza che renderà il villaggio di Torre Faro un’isola pedonale nelle ore serali. La strada principale del borgo marinaro, infatti, verrà transennata e presidiata da Polizia Municipale e operatori dell’ATM tutti i giorni dalle 18 alle 2 di notte. Ci saranno poi due occasioni in cui la chiusura sarà ampliata. Dal 22 al 25 giugno in occasione dello Street Fish Fest e dell’Rds Summer Festival del 21 e 22 luglio. In queste date l’amministrazione sconsiglia vivamente l’utilizzo del mezzo proprio.

Per i grandi eventi raggiungere Torre Faro con i mezzi pubblici

“Invitiamo i cittadini a raggiungere il paese di Torre Faro con i mezzi pubblici”, dichiara l’assessore alla viabilità e vice sindaco Salvatore Mondello. L’unico parcheggio disponibile nel villaggio al momento è il Torri Morandi che non ha una capienza tale da garantire la sosta a tutti i partecipanti agli eventi, che supereranno le migliaia di persone. Due eventi attesissimi che intaseranno il paese, che già soffre molto dal punto di vista della viabilità in una qualsiasi domenica d’inverno.

Atm ha individuato nuove aree da adibire a parcheggio

Atm sta cercando altre aree da adibire a parcheggi, in aggiunta a quello già consolidato negli anni di via Pozzo Giudeo. Sono state individuate 3 aree di privati che potrebbero essere utilizzate, ma non è certo che si arrivi in tempo a renderli fruibili per quest’estate. Il presidente Giuseppe Campagna è ottimista e crede di poterne aprire al pubblico almeno uno.