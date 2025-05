Torrente Trapani, ripulita la scalinata che porta al Parco Aldo Moro VIDEO

Le scale immerse nel degrado da mesi, fra erbacce e sporcizia, sono utilizzate anche da molti turisti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ bastata una semplice scerbatura per ridare decoro ad una scalinata centrale di Messina. Una rampa che collega il Torrente Trapani al viale Regina Margherita, e quindi al nuovo Parco Aldo Moro. Utilizzata da molti messinesi ma anche da croceristi e turisti diretti al parco appunto.

Turisti fra erbacce e sporcizia

Lo scorso 6 maggio un cittadino della zona aveva fotografato una famiglia di giapponesi immersi nel degrado, fra erbacce e sporcizia. La scalinata si trovava in quello stato di abbandono da mesi. Il giorno dopo la segnalazione Messina Servizi è intervenuta per ripulirla. Le erbacce non ci sono più e le piante in fiore del condominio vicino rendono più piacevole la passeggiata, soprattutto per i turisti che visitano Messina.

