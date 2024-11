Tutto pronto per il TedxMessina 2024, sabato il via all’evento VIDEO

L'evento è stato presentato questa mattina. Fra gli speaker anche dei messinesi

MESSINA – “Tedx (Technology, Entertainment, Design) è un formato che viene dall’America e ha l’obiettivo di portare nuove idee nella comunità locale”. A presentarlo l’organizzatore Jeroen Spooren. L’evento, che giunge alla sua quinta edizione, è stato presentato questa mattina nell’aula Senato dell’Università di Messina. “L’obiettivo è quello di ispirare ed emozionare i partecipanti, offrendo loro l’opportunità di guardare il mondo da una diversa prospettiva”, è stato messo in evidenza durante la conferenza stampa. L’appuntamento è fissato per sabato 16 novembre, alle 14:30, presso l’aula magna “Vittorio Ricevuto” del Polo Universitario Papardo. I biglietti sono già disponibili online sul sito. Il prezzo è di 37 euro e, per gli studenti, sarà possibile acquistarlo scontato a 20 euro.

Il tema scelto quest’anno è Fata Morgana. Tra realtà e illusione. “Abbiamo scelto questo tema perché vogliamo sempre collegarci al territorio. La storia della Fata Morgana qui a Messina è molto conosciuta e pensiamo sia ancora attuale in quanto è una via di mezzo tra la realtà e l’illusione”, sottolinea l’organizzatore.

Presenti all’incontro anche il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata.

Fra gli speaker anche messinesi

Presenti all’evento 8 speaker di altissimo livello, tra cui anche professionisti messinesi. “Ci sarà molta interazione con il pubblico, gli spettatori avranno la possibilità di discutere le idee che sono state presentate. Tutto questo avverrà durante una pausa caffè molto estesa”, dichiara Spooren.

Molto entusiasmo da parte del prorettore vicario Giuseppe Giordano: “Ci fa piacere la presenza dei messinesi. Professionisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale e che si sono formati proprio all’Università di Messina. Questo è un valore aggiunto all’iniziativa”.

Gli speaker

Ognuno di loro interpreterà il concetto di Fata Morgana attraverso la propria esperienza personale e professionale: