Un bollo speciale a Palazzo Zanca in omaggio ai tiratori della Vara FOTO e VIDEO

Stamattina al Comune di Messina la mostra filatelica mentre s'avvicina l'evento del 15 agosto

MESSINA- 12 agosto 2025- In vista del tradizionale Ferragosto messinese, questa mattina è stata inaugurata in Piazza Unione Europea la mostra filatelica promossa dall’amministrazione comunale su richiesta del Circolo filatelico peloritano di Messina. L’evento che si inserisce nel calendario delle molteplici celebrazioni dedicate alla Vara ha attirato l’interesse di appassionati, cittadini e turisti. Allestita proprio davanti a Palazzo Zanca, l’esposizione vanta, grazie allo stand di Poste Italiane, un “bollo speciale” dal titolo “Omaggio ai tiratori della Vara nei secoli” creato per l’occasione.

Immancabile la presenza del sindaco Federico Basile, il quale ha preso parte all’apertura ufficiale timbrando personalmente una cartolina con il nuovo annullo dedicato ai tiratori della Vara. Durante la mattinata, oltre la possibilità di far timbrare cartoline con un timbro commemorativo unico, i visitatori hanno potuto ammirare una ricca esposizione di locandine, fotografie e cartoline d’epoca.

I reperti in mostra raccontano vari momenti di una tradizione che affonda le sue radici in quasi 500 anni di storia, celebrando la forza e il legame della città con la Vara. Tra le collezioni sono presenti quelle del giornalista Cesare Giorgianni e di Angelo Grasso, veri custodi della memoria visiva di questa ricorrenza religiosa e popolare.

L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti che accompagnano la città verso la processione del 15 agosto, rinnovando ogni anno un’identità culturale alla quale i cittadini sono legati.

