“Un’aula della resistenza palestinese”, la proposta dell’Udu a Messina VIDEO

sabato 04 Ottobre 2025 - 16:25

UniMe. Emanuele Carlo, ccordinatore dell'Unione degli studenti, dopo l'esperienza dell'occupazione, racconta i prossimi passi

MESSINA – “Dopo l’esperienza dell’occupazione universitaria, la prossima proposta è l’istituzione di un’aula della resistenza palestinese nel dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’università di Messina. L’obiettivo? Spostare la narrazione dominante da Israele alla voce dei palestinesi”. Così Emanuele Carlo, coordinatore messinese dell’Udu, Unione degli studenti. E aggiunge: “Servono conferenze, seminari, cineforum nelle aule universitarie, sostenendo il cinema palestinese”.

Aggiunge il coordinatore dell’Udu: “Il governo vuole aumentare del Pil per le spese militari. Noi, invece, porteremo una proposta alternativa, in modo da spendere i finanziamenti pubblici per il sistema universitario”.

Servizio video a cura di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”.

