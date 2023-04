Un'emozione chiamata barette: il ritorno della tradizione a Messina VIDEO - Tempostretto

Un piccolo film di Matteo Arrigo per rivivere le emozioni del venerdì santo

riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA. Tra tradizioni, storia, presente e futuro. Riviviamo in un video le emozioni delle Barette (o Varette) 2023. In primo piano i volti, le loro emozioni per questo ritorno dopo i tre anni d’assenza per via della pandemia.

Ad accompagnare la processione del venerdì santo a Messina quest’anno ci state 7 bande musicali. E un’altra novità, o meglio un ritorno al passato, è stata la presenza di “biancuzze” e “babbaluci”.

