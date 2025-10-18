 Unime apre le porte all'innovazione. "Per noi studenti occasione per incontrare imprese" VIDEO

Silvia De Domenico

Unime apre le porte all’innovazione. “Per noi studenti occasione per incontrare imprese” VIDEO

sabato 18 Ottobre 2025 - 12:50

Al Sud Innovation Summit anche molti studenti internazionali: "Cerchiamo di dare una buona visibilità a Messina"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’occasione di crescita personale e professionale per gli studenti dell’Università di Messina. Un’opportunità per incontrare imprese internazionali e partecipare a diversi workshop. Per la terza edizione del Sud Innovation Summit l’Unime ha aperto le porte all’innovazione. Il polo universitario Papardo si è trasformato per due giorni nel campus dell’innovazione digitale.

sud innovation studenti

Il neolaureato e dottorando in Ingegneria, Luca Famà, racconta la sua esperienza. “Il Sud Italia sta cambiando e noi giovani dobbiamo cogliere le nuove opportunità”, dichiara.

sud innovation studenti

Hanno partecipato al Sis anche molti studenti internazionali. A rappresentarli è l’ambassador Unime Raouf Mastan. “Noi siamo abituati a summit di questo tipo e partecipiamo sempre con piacere. Cerchiamo di dare una buona visibilità internazionale a Messina”, conclude.

