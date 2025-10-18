Unime apre le porte all’innovazione. “Per noi studenti occasione per incontrare imprese” VIDEO

Al Sud Innovation Summit anche molti studenti internazionali: "Cerchiamo di dare una buona visibilità a Messina"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’occasione di crescita personale e professionale per gli studenti dell’Università di Messina. Un’opportunità per incontrare imprese internazionali e partecipare a diversi workshop. Per la terza edizione del Sud Innovation Summit l’Unime ha aperto le porte all’innovazione. Il polo universitario Papardo si è trasformato per due giorni nel campus dell’innovazione digitale.

Il neolaureato e dottorando in Ingegneria, Luca Famà, racconta la sua esperienza. “Il Sud Italia sta cambiando e noi giovani dobbiamo cogliere le nuove opportunità”, dichiara.

Hanno partecipato al Sis anche molti studenti internazionali. A rappresentarli è l’ambassador Unime Raouf Mastan. “Noi siamo abituati a summit di questo tipo e partecipiamo sempre con piacere. Cerchiamo di dare una buona visibilità internazionale a Messina”, conclude.

