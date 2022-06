"Vele dello Stretto", al via il villaggio alla passeggiata a mare. Torna a Messina il festival degli sport nautici VIDEO - Tempostretto

Oggi e domani Assonautica Messina regalerà alla città due giornate dedicate agli amanti del mare e non solo. Ecco le attività previste anche per i più piccoli

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Al via a Messina la festa della vela. La manifestazione “Vele dello Stretto” torna in città dopo tanti anni. Sabato 18 e domenica 19 giugno la passeggiata a mare si trasformerà in un grande villaggio dedicato agli amanti del mare e degli sport nautici.

Due giornate volute da Assonautica Messina, ecco le parole del presidente Santi Ilacqua per invitare i messinesi a partecipare all’evento.