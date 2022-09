Verdi e Sinistra italiana, Minniti e Grassadonia: "Pensiamo a politiche giovanili e bisogni reali" VIDEO - Tempostretto

Le candidate a Messina presentano il programma e toccano temi di vario tipo, come il rilancio della Sicilia, la transizione ecologica e la comunità LGBTQ+

di Giuseppe Fontana e Matteo Arrigo



MESSINA – Alessandra Minniti e Marilena Grassadonia sono due dei tre nomi presentati oggi da Europa Verde e Sinistra italiana in vista delle prossime elezioni nazionali del 25 settembre. Le due donne hanno presentato, oltre alla propria candidatura, il programma dei due partiti, toccando svariati punti, dall’ambiente ai diritti della comunità LGBTQ+, fino al lavoro, alle donne, ai giovani e al clima.

Minniti: “Riflessione su Sicilia da fare”

“Ovvio che una riflessione sulla Sicilia deve esserci – dichiara Alessandra Minniti – come territorio su cui tornare a investire. Il punto fondamentale per noi è la riconversione energetica. Quanto sta accadendo a livello non di cambiamento ambientale ma anche della guerra e delle speculazione sul prezzo del gas ci suggerisce la necessità di avere una visione strategica e di investire sulle rinnovabili. Il nostro è un territorio baciato dalla fortuna: potremmo investire su fotovoltaico, correnti marine, energia termina ed eolico. Potremmo farlo in una logica di democrazia energetica, cioè facendo decidere ai territori cosa è meglio, sulla base della propria conformazione. I territori diventerebbero protagonisti del proprio futuro”.

“Lavoro, diritti e scuola”

Ma c’è altro. “ll lavoro, i diritti, la scuola – prosegue Minniti – ma se penso alla Sicilia penso anche al diritto allo studio. Il diritto dei giovani ad avere un futuro e una formazione, investimenti nelle borse di studio, su trasporti e possibilità di incentivi per viaggiare. E che vengano abbattuti i costi degli ingressi alle università. La nostra alleanza Verdi-Sinistra italiana è l’unica ad aver presentato questa proposta. Pensiamo molto alle politiche giovanili e questo credo sia uno dei punti che ci caratterizza”.

Grassadonia: “Alla destra rispondiamo con diritti per tutte e tutti”

La palermitana Marilena Grassadonia rincara la dose: “Dobbiamo fare in modo che la gente vada a votare. C’è molto in ballo e ci si gioca il futuro di un intero paese. Il futuro delle giovani generazioni e di un’Italia che deve rimanere democratica. La nostra ossessione è intercettare i bisogni delle persone. Per questo mettiamo insieme il tema della giustizia sociale, ambientale e dei diritti civili. Siamo certi siano battaglie da portare avanti insieme. Contro una destra che dice che le donne devono stare in un angolo a fare le mogli e le madri, e che dice che un’interruzione di gravidanza è una colpa, noi rispondiamo con diritti e dignità per tutte e tutti. Parlo delle persone LGBTQ+, una comunità che ha dato tanto e tanto ancora ha da dare. Una comunità che anche a Messina ha dato una risposta concreta a bisogni reali delle persone”.

“Le nostre proposte concrete”

“Dobbiamo fare il modo che le istituzioni si assumano la responsabilità – prosegue Grassadonia – di dare a tutti la stessa dignità di sentirsi cittadini e cittadine siciliane e italiane, dando a tutte e a tutti le risposte di cui hanno bisogno. Lo facciamo con proposte concrete: la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, tutta la parte della transizione ecologica ed energica, ma anche la lotta all’omolesbobitransfobia e la misoginia, perché nessuno e nessuna deve rimanere indietro”.