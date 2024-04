Circonvallazione, la chiesa assediata dalle baracche e il panorama sull’amianto VIDEO

Ancora una baraccopoli in centro: attaccata alle mura antiche e circondata da nuove costruzioni

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Viaggio nelle baraccopoli anche questa settimana ci porta non molto lontani dal centro storico di Messina. Ci troviamo fra la Circonvallazione e piazza San Vincenzo. Passeggiando sul viale Regina Margherita, all’altezza della Chiesa di Pompei, basta affacciarsi per avere un panorama privilegiato sull’amianto. Baracche disordinate, costruite in quel poco spazio che separava la Chiesa Santa Maria la Nuova dal muro di contenimento della Circonvallazione.

La costante delle baracche attaccate alle mura

“Quella delle baracche attaccate alle mura antiche è una costante di molte baraccopoli. Pensiamo ad esempio alle mura di Carlo V in via Macello Vecchio o via Rosso da Messina”, spiega il sub commissario al Risanamento Marcello Scurria. Ad accompagnarci in questa puntata anche il presidente di Arisme Vincenzo La Cava.

Da un lato la chiesa assediata dalle baracche, dall’altro palazzi belli e di nuova costruzione con vista sul degrado. “Il nostro lavoro punta proprio a riqualificare questa zona. Gli spazi che recupereremo dopo la demolizione della baraccopoli rimarranno liberi”. Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻