Via Osservatorio, immobile abbandonato si trasforma in discarica VIDEO

Una storia di degrado lunga 10 anni. I rifiuti aumentano e a volte prendono fuoco

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una casa senza tetti e pavimenti. Non ci sono nemmeno le porte o le finestre. Resistono al tempo e all’abbandono solo delle pareti di mattoni. Ci troviamo in via Osservatorio, fra i viali Boccetta e Regina Margherita. Un immobile abbandonato da almeno 10 anni che nel tempo si è trasformato in discarica. All’interno è stato lanciato di tutto, dai semplici sacchetti di rifiuti non differenziati ad ingombranti e materiale di risulta. Una storia di degrado lunga un decennio che non riesce a trovare un lieto fine.

I residenti della zona segnalano lo stato di pericolo e di degrado della vecchia casa abbandonata a partire dal 2014. Avevamo anche raccolto la richiesta d’intervento di un cittadino di via Setaioli nel 2017. Da allora tutto è rimasto com’era, anzi la spazzatura è aumentata ed è capitato che si sviluppassero degli incendi.

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻