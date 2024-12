Via Taormina e Brasile: prendono forma due nuovi asili nido comunali VIDEO

Più uno a Serri che è quasi pronto. Alla fine dei lavori Messina avrà 100 posti in più per i bambini da 0 a 3 anni

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – In via Taormina per la zona sud, in via Brasile per la zona centro-nord e nella frazione di Serri (Sperone) per i villaggi della zona nord. Ecco dove si stanno costruendo tre nuovi asili nido comunali. Due strutture sono state buttate giù e poi ricostruite, quella di Rione Taormina, invece, sorge dalle ceneri della vecchia baraccopoli. “E’ il progetto di cui l’Amministrazione va più orgogliosa perché è simbolo di risanamento“, commenta il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello.

100 posti in più per i bambini della fascia 0-3 anni

Alla conclusione dei lavori, nel 2025, Messina avrà 100 posti in più per i bambini della fascia d’età 0-3 anni. “Un grande aiuto per le giovani coppie”, aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici. Il primo ad essere consegnato sarà quello di Serri, nel villaggio di Sperone. “I lavori sono quasi terminati, sarà il primo a riaprire i battenti”, precisa Mondello.

Asilo di via Taormina il più grande dei 3

Poi toccherà a quello di via Taormina, che è il più grande dei tre. “Anche questo è ad un buono stato di avanzamento, la parte rustica è già completata”. Qui i lavori sono stati consegnati il 28 dicembre del 2023 e avrebbero dovuto concludersi alla fine di quest’anno. Invece ci sarà qualche mese di ritardo, ma comunque nel 2025 sarà pronto.

Più di un anno di ritardi in via Brasile

La struttura che aprirà per ultima è quella di via Brasile. Qui i lavori dovevano partire a settembre del 2023 e invece sono iniziati più di un anno dopo, quindi la fine prevista per marzo 2025 non sarà ovviamente rispettata. “Il ritardo iniziale è stato dovuto ad un allineamento progettuale”, dice il vicesindaco Mondello. E continua: “E’ un asilo costruito quasi totalmente in prefabbricazione, con pannelli xlam, ed è stato necessario rivedere il progetto”. Attualmente, come vediamo dalle immagini, le fondazioni sono state completate e i lavori sembrano procedere.

Completato l’asilo di Palazzo Saija al Cep

Nel frattempo è stato completato, ed è già operativo, l’asilo del villaggio Cep. L’ex Palazzo Saija è stato consegnato a settembre del 2024, con i suoi spazi interni completamente rinnovati e il giardino arricchito con orti didattici e giochini. Anche questa nuova struttura nella zona sud di Messina è gestita da Messina Social City e ospita 18 bambini.