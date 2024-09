Villaggio Cep, il nuovo asilo Saja accoglierà 18 bambini VIDEO

E' il primo micro nido comunale nella zona sud di Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ad ottobre entrerà in funzione e accoglierà 18 bambini della fascia 0-3 anni. Il nuovo asilo “Saja” è il primo micro nido comunale della zona sud di Messina. A gestirlo sarà sempre Messina social city e la presidente Valeria Asquini ci mostra i nuovi spazi, gli arredi e i giochi.

“Tempo di qualità e mensa interna”

“Qui i piccolo potranno rimanere dalle 7.30 alle 19.30 e quindi è necessario che trascorrano del tempo di qualità con tutti i comfort, compresa la stanza per fare il riposino. Inoltre, ha una mensa interna e sarà assegnato un cuoco a questa struttura”, spiega la presidente Asquini.

Giochi all’interno e all’esterno dell’asilo

Anche gli spazi esterni della scuola sono stati riqualificati e già posizionati i giochi all’aperto. Manca solo un po’ più di verde dove far svolgere ai bambini anche attività legate alla natura. Le porte del nuovo asilo si apriranno il mese prossimo per i 18 che sono entrati in graduatoria.

