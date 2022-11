Nel cantiere di Villa Dante: quasi pronti i campi da padel, tennis e calcetto - Tempostretto

Entro fine anno parte della villa sarà restituita ai cittadini. I lavori previsti nel 2023

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori iniziati a settembre sembrano a buon punto, almeno per la parte che riguarda lo sport. I campi da padel, calcetto e tennis saranno pronti e consegnati alla città entro fine anno. E’ quanto ha dichiarato stamattina l’assessore Francesco Caminiti in seguito ad un sopralluogo nel polmone verde del centro città. I campetti saranno affidati a Messina Social City, così come la nuova nuova struttura polivalente in legno e vetro che vedrà la luce nella prossima primavera.

Nuovo centro per gli anziani e spogliatoi

Contestualmente gli operai stanno lavorando all’interno e all’esterno del centro di aggregazione per anziani e degli adiacenti bagni e spogliatoi, da tempo inutilizzati. Anche quest’area dovrebbe vedere la fine dei lavori entro dicembre.

Area giochi, skate e fitness nel 2023

Nel 2023 gli interventi proseguiranno nell’area giochi già esistente, che verrà ampliata e arricchita di giochi inclusivi. Poi la zona dedicata al fitness all’aria aperta: all’interno della villa esistono già degli attrezzi, ma ne verranno aggiunti altri. E poi una nuova area dedicata agli amanti dello skate.

Non sono previsti interventi di riqualificazione all’interno dell’arena, ma solo l’impermeabilizzazione delle gradinate e la sistemazione di canestri.

Nel servizio i rendering del progetto che mostrano la Villa Dante del futuro. Ecco come cambierà volto nel corso dei prossimi mesi, per diventare un parco sempre più a misura di sportivi, bambini, anziani e famiglie.