Viaggio nell’imprenditoria: a San Pier Niceto un’azienda che profuma di agrumi e di famiglia VIDEO

"Simone Gatto" è sul territorio messinese da 5 generazioni. Con questo servizio, parte un percorso dedicato alle aziende del territorio

servizio di Silvia De Domenico

Con questo servizio, parte un percorso giornalistico dedicato alle aziende del territorio

MESSINA – Dal luogo in cui arrivano gli agrumi a quello in cui vengono trasformati in oli essenziali e succhi: viaggio all’interno dell’azienda del territorio “Simone Gatto“. L’impresa con sede a San Pier Niceto, in provincia di Messina, oggi conta 80 dipendenti ed è gestita da quattro fratelli. Rovena Raymo, responsabile vendite e marketing, ci accompagna alla scoperta di un’azienda che profuma di agrumi siciliani e di famiglia.

Impresa nata nel 1926, oggi alla sua quinta generazione

L’impresa Simone Gatto nasce nel 1926 e porta ancora il nome del padre fondatore. Era un’azienda di derivati agrumari, oli essenziali e succhi, e soltanto negli anni ’60, quando a prenderla in mano fu Sandro Raymo si trasformò in un’industria di produzione. “Mio padre fu pioniere in questo perché ha deciso di proporre alla clientela esclusivamente prodotti puri di altissima qualità e 100% di origine italiana – aggiunge Rovena Raymo – All’inizio non è stato facile farlo accettare ai clienti ma nel tempo è stato apprezzato e ancora oggi è il leitmotiv al quale noi figli non vogliamo assolutamente rinunciare”.

Fra i clienti grandi marchi di profumeria

Oggi, infatti, l’attività principale è la trasformazione della frutta per la produzione di derivati. I principali clienti dell’impresa messinese sono i grandi marchi internazionali che producono profumi e che acquistano dalla Simone Gatto oli essenziali di grande qualità.

A questo si è aggiunta negli ultimi anni, come racconta il direttore generale Vilfredo Raymo, la produzione di succhi di frutta naturali al 100%. Ecco come si sono inseriti nella piccola e grande distribuzione, lasciando uno dei loro prodotti sul territorio, mentre la maggior parte della produzione raggiunge mete internazionali.

Il sogno della piantagione sostenibile

Dopo aver visitato l’area in cui viene ricevuta e smistata la frutta, la fabbrica in cui i frutti vengono spremuti e l’odore che si sprigiona si diffonde per tutto lo stabilimento, ci siamo spostati nei laboratori in cui i frutti e i succhi vengono analizzati chimicamente prima della trasformazione. E poi quattro anni fa si è realizzato un altro sogno di Sandro Raymo, la realizzazione di una piantagione all’interno dell’azienda. “Piccolina per le nostre esigenze produttive, ma già un inizio per fare esperienza e sapere cosa c’è dietro alla produzione di agrumi siciliani. Abbiamo piantato circa 4000 alberi ed è una piantagione sostenibile, non utilizziamo fertilizzanti o prodotti chimici e in questo siamo un po’ pionieri e stiamo seguendo il trand del mercato che va verso l’attenzione alla sostenibilità”, spiega Rovena Raymo.

Azienda familiare che conta 80 dipendenti

A lavorare in azienda sono circa 80 dipendenti e negli ultimi anni c’è stato un buon cambio generazionale, con l’ingresso di molti giovani che hanno sostituito storici dipendenti che sono andati in pensione. A dirigere i vari settori sono quattro fratelli, Rovena, Vilfredo, Simona e Alessandro. “Adesso possiamo vantare anche la quinta generazione, in quanto da circa 3 anni la prima nipotina è entrata a far parte dell’azienda e ci aiuta in questo percorso non facile, ma estremamente bello, di azienda familiare”.