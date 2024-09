Viale Giostra, iniziano i lavori per il parcheggio Sant’Orsola VIDEO

Verranno realizzati 272 posti auto fra la via Garibaldi e la circonvallazione. I lavori si concluderanno a dicembre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Oggi il via per il penultimo (l’ultimo è Santa Margherita) dei parcheggi d’interscambio, quello di Giostra Sant’Orsola, tra via Garibaldi e la circonvallazione: 272 posti auto con un nuovo spartitraffico e una rotatoria. I lavori dovrebbero concludersi il 31 dicembre del 2024 e fino a quella data rimarranno in vigore divieti di sosta e di transito.

I divieti di sosta e di transito fino al 31 dicembre

Nella semicarreggiata lato nord divieto di sosta sul lato nord della carreggiata centrale del viale Giostra e sul lato sud della complanare nord del viale Giostra. E poi divieto di transito nella semicarreggiata nord del viale Giostra, con traffico in direzione monte deviato nell’adiacente complanare nord. Arrivati all’incrocio col viale Regina Elena, da qui sarà possibile anche svoltare a sinistra.

Nel 2025 tutti i parcheggi d’interscambio saranno completati

Con la realizzazione di questo e poi di quello a Santa Margherita verrà completato il progetto dei parcheggi d’interscambio del Comune di Messina. Nel 2025, quindi, saranno tutti pronti.

“Ci saranno dei disagi? Questo è un falso mito, al netto delle problematiche che ci possono essere in ogni cantiere. Sul viale Europa è stato raggiunto un risultato eccellente. Oggi domina l’ordine, mentre prima regnava il disordine”, dichiarava qualche giorno fa l’assessore Salvatore Mondello. “Per quanto riguarda il parcheggio Sant’Orsola, essendoci due controviali, oltre alla carreggiata centrale, l’ordinanza prevede una parzializzazione della sede stradale. Non credo, dunque, che ci saranno difficoltà, tranne per chi era abituato a parcheggiare in seconda fila”.