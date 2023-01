Viale Regina Elena, dove le strisce pedonali scarseggiano e attraversare è un pericolo VIDEO - Tempostretto

Le auto transitano ad alta velocità anche in prossimità di una scuola e i cittadini invocano più parcheggi

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Strisce pedonali inesistenti o poco visibili e segnaletica gialla dei bus atm appena ritinteggiata. E’ il paradosso del viale Regina Elena, fra il viale Giostra e il viale Annunziata. Molti cittadini segnalano la mancanza di strisce pedonali e la pericolosità dell’attraversamento, soprattutto nelle ore serali in cui le auto transitano a velocità sostenuta.

Strisce inesistenti vicino al parchetto e alla scuola

In particolar modo la segnaletica orizzontale in prossimità di via Olimpia, e quindi alla scuola San Francesco di Paola, è quasi inesistente. Le strisce sono quasi del tutto cancellate e i bambini e ragazzini che frequentano la scuola elementare e media, e i loro accompagnatori, sono costretti ad attraversare in una condizione poco sicura.

Magazzù: “Segnalato a novembre, ma il Comune non ha risposto”

A segnalare il disagio è il consigliere della V Municipalità Francesco Pio Magazzù. La prima richiesta del consiglio risale a novembre del 2022 e l’ultima alla settimana scorsa. Ma il Comune di Messina non ha mai risposto per spiegare cosa osta il rifacimento immediato delle strisce.

“Surreale. Fermate bus fresche di pittura e strisce dimenticate”

“E’ abbastanza surreale – spiega il consigliere – chiaramente c’è una disposizione di legge che richiede il rifacimento delle strisce gialle delle fermate degli autobus ma quelle per l’attraversamento pedonale sono state dimenticate”.

Più fermate bus e meno parcheggi: dove si lascia l’auto?

In merito alle nuove fermate tinteggiate si solleva anche la questione dei parcheggi scomparsi. Si perché così come accade sul viale Principe Umberto (vedi qui il servizio) anche sul viale Regina Margherita e Elena ogni fermata, lunga circa 15-20 metri, ha tolto decine e decine di parcheggi a disposizione dei residenti. I cittadini, racconta il consigliere Magazzù, sono anche disposti a usare i mezzi e sposare la causa della mobilità sostenibile ma, se in prossimità della propria abitazione, non ci sono parcheggi disponibili dove devono lasciare l’auto in sosta?