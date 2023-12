Viale San Martino sud, quasi terminata la pista ciclabile. Cordoli in entrambe le direzioni VIDEO - Tempostretto

Anche qui, come in via Garibaldi, non manca il parcheggio "creativo" sul divisorio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Prende forma la pista ciclabile sul viale San Martino sud. Nel tratto che va dal viale Europa e villa Dante sono stati posizionati i cordoli in entrambe le direzioni. Quindi le bici transiteranno fra la corsia del tram e la carreggiate centrale destinata alle auto. I lavori sono in fase di ultimazione e con questo tratto si conclude la pista ciclabile del centro che garantirà ai ciclisti di muoversi in sicurezza da villa Dante al viale Boccetta.

Percorso da e per Villa Dante

Il percorso, infatti, da qui prosegue sul viale San Martino, poi dentro l’isola pedonale di piazza Cairoli, il breve tratto di via Dei Mille, la via Tommaso Cannizzaro, il corso Cavour, il viale Boccetta e la via Garibaldi. In senso contrario, invece, dalla via Garibaldi ci si immetterà sulla via Cesare Battisti, per poi proseguire sulla via Tommaso Cannizzaro, isola pedonale e arrivo a villa Dante tramite il viale San Martino, tratto pedonale e non.

Anche in questo caso, però, come in via Garibaldi non è mancato il parcheggio “creativo” con l’auto sui cordoli.