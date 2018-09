VIDEO. S. Teresa, licei chiusi. Efficienza energetica, a Bucalo scuola all'avanguardia

di Carmelo Caspanello

Primo giorno di scuola per 619 bambini delle scuole primarie e dell'Infanzia di S. Teresa di Riva. A Bucalo nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico che fanno del plesso che sorge nella cittadina jonica una scuola all'avanguardia. Restano invece chiusi i licei classico e scientifico, in virtù dell'ordinanza sulla sicurezza degli edifici scolastici firmata il 3 agosto dal sindaco metropolitano Cateno De Luca. Stesso discorso per le scuole superiori di Giardini e Francavilla, sedi staccate del "Caminiti-Trimarchi" di S. Teresa di Riva. Gli istituti superiori potrebbero riaprire già la prossima settimana.

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO con le interviste alla dirigente Maria Carmela Lipari e al sindaco, Danilo Lo Giudice: https://youtu.be/8MY45BMVf2w