VIDEO Alla scoperta del S. Teresa Volley (serie B1): progetti e ambizioni

di Carmelo Caspanello

S. TERESA DI RIVA. Il S. Teresa Volley (B1 femminile) si presenta. Nel corso di una conferenza stampa, la società ha illustrato il programma per la prossima stagione ed ha fatto conoscere ai giornalisti le giocatrici, lo staff tecnico e la dirigenza. Gli obiettivi sono ambiziosi…

IL ROSTER

Giulia Mordecchi in cabina di regia, Rebecca Surace (palleggiatrice), Raquel e Marlene Ascensao Silva (opposto e centrale), Federica Cassone (centrale), Gloria Santin (laterale mancina), Erika Ghezzi (schiacciatrice), Silvia Lanzi (libero), Monica Lestini (schiacciatrice).

Allenatore: Antonio Jimenez. Lo staff tecnico è stato tutto riconfermato. Si tratta del secondo allenatore Giuseppe Staiti, del mister Alessandro Prestipino, il quale ha dato un grosso aiuto non solo in prima squadra ma anche nel settore giovanile e del preparatore atletico Rosario Trimarchi. Tre tasselli di prim’ordine che di certo saranno di grosso aiuto per gli ambiziosi obiettivi del Santa Teresa Volley.

Fisioterapista: Massimiliano Muscolino.

Alla serata sono intervenuti il presidente regionale Fipav Giorgio Castronovo, il vice presidente regionale Maurizio Ragusa, il consigliere regionale della Antonio Locandro e il consigliere federale nazionale Davide Anzalone.