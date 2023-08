Viene fermato per una discarica abusiva e aggredisce un agente VIDEO - Tempostretto

Momenti di tensione dopo che i poliziotti della sezione ambientale hanno scoperto a Gesso un luogo dove si bruciavano i rifiuti

MESSINA – Una discarica abusiva a Gesso. La polizia municipale, sezione ambientale, ferma un uomo che, dopo aver trasportato i rifiuti, li bruciava. L’uomo reagisce male, aggredendo uno degli agenti, e viene arrestato. Il poliziotto municipale è stato curato in ospedale. La persona è ai domiciliari e sarà giudicata a settembre per l’aggressione.

Rimane il problema, culturale prima di tutto, delle troppe discariche abusive a Messina. Nel frattempo, massima solidarietà all’agente aggredito e sostegno agli agenti per il lavoro prezioso che svolgono. Sul piano umano, è giusto provare pietas pure per l’aggressore, che probabilmente non si è reso conto della gravità del gesto.

L’emergenza dei rifiuti illeciti, intanto, rimane centrale e richiede un impegno enorme da parte della polizia municipale. Come Tempostretto, in questi mesi, abbiamo raccontato spesso appostamenti, pedinamenti e indagini. Un lavoro che impegna giorno e notte gli ispettori del reparto reati ambientali. “Si fa un’attività di polizia giudiziaria e amministrativa vera e propria“, ci ha raccontato tempo fa il comandante Stefano Blasco.

