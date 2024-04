A villa Dante uno spazio per famiglie e coworking. E fuori tavolini per scacchi e picnic VIDEO

Un casa di legno in mezzo al verde in cui lavorare al pc, prendere un caffè o trascorrere del tempo con i bambini

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un luogo in cui lavorare, prendere un caffè, portare i bambini a leggere un libro e trascorrere del tempo libero. Uno spazio in cui semplicemente stare. Ecco la nuova struttura multifunzionale costruita nel cuore di villa Dante. Una grande casa di legno in mezzo al verde, in cui godere dei colori della natura grazie alle grandi vetrate di cui sono fatte le pareti. Parquet, bagni completamente nuovi, di cui due per persone con disabilità e una stanza per allattare e cambiare pannolini ai neonati.

Uno spazio in cui trascorrere del tempo immersi nel verde

Uno spazio dedicato a tutta la famiglia. In cui saranno previste attività per trascorrere del tempo insieme, leggendo un libro o partecipando alle attività che Messina Social City proporrà settimanalmente. Ma non solo, oltre alle librerie e ai divanetti per i piccoli ci sarà una zona riservata ai grandi. Un lungo tavolone con delle postazioni per lavorare in smartworking e un tavolo centrale in cui fare coworking. Poi un punto caffetteria in cui fare una pausa. E nelle belle giornate si potrà lavorare, giocare o fare uno spuntino all’aria aperta. Sul retro infatti, in mezzo agli alberi, sono state posizionate delle aree attrezzate con tavoli e panche, ma anche dei tavolini per gli scacchi e la dama.

“Le richieste dei cittadini prendono forma”

“Questa zona della villa è la dimostrazione di come prendono forma le richieste avanzate dai cittadini. Tutto questo ci è stato chiesto negli anni dai frequentatori di villa Dante, anziani e non, e siamo stati felici di realizzarlo”, racconta la presidente dell’azienda speciale Valeria Asquini, che ringrazia l’assessore Francesco Caminiti per la cura con cui sono stati scelti gli arredi.

Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻