Villa Mazzini, i nuovi bagni pronti a febbraio. Sarà realizzato anche quello per disabili VIDEO - Tempostretto

Nell'ultimo anno e mezzo uno dei due bagni, quello delle donne, è quasi sempre rimasto chiuso. Nel 2024 riaprirà anche l'acquario

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono stati affidati i lavori per il rifacimento dei bagni della villa. L’importo contrattuale è di poco più di 30.000 Euro: con questa cifra verranno realizzati i bagni per donne, uomini e disabili. I servizi igienici, infatti, erano inaccessibili, ma a fine lavori lo saranno. Verranno anche abbattute le barriere architettoniche presenti. I lavori interesseranno anche gli alloggi del custode, i cui spazi verranno riorganizzati per fare spazio ai nuovi bagni, che saranno appunto accessibili.

90 giorni per concludere i lavori

La ditta avrà 90 giorni di tempo per concludere i lavori: la fine, infatti, è prevista per il 10 febbraio del 2024. All’inizio del nuovo anno, quindi, villa Mazzini avrà finalmente dei bagni funzionanti e sempre aperti. Questo assicurano gli assessori Minutoli e Caminiti che ieri, insieme al sindaco Basile, hanno consegnato i lavori di interventi di manutenzione straordinaria.

Nell’ultimo anno e mezzo uno dei due bagni sempre chiuso

Così non è stato nell’ultimo anno e mezzo. Da quando erano stati conclusi i lavori di riqualificazione del piccolo parco cittadino, ad agosto 2022, uno dei due bagni è quasi sempre rimasto chiuso. Ad eccezione di alcuni eventi organizzati per bambini, come l’ultimo in occasione di Halloween. Nei prossimi tre mesi la villa non avrà a disposizione nemmeno l’unico bagno sempre fruibile, quindi il Comune di Messina provvederà al posizionamento di bagni chimici provvisori per l’utenza.

Nel 2024 sarà pronto anche l’Acquario

Nel frattempo procedono i lavori all’interno dell’Acquario, che rivedrà la luce nel 2024. Gli interventi che riguardano l’efficientamento energetico si concluderanno a fine 2023, mentre per l’adeguamento sismico ci vorrà qualche mese in più. Poi si dovrà completare il lavoro sull’impiantistica e le nuove vasche per i pesci.