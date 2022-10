Messina. "I bagni di Villa Mazzini funzionano e devono stare sempre aperti" VIDEO - Tempostretto

Il chiarimento da parte degli assessori Minutoli e Caminiti, dopo che alcuni consiglieri avevano chiesto l'installazione di bagni chimici

“I bagni di Villa Mazzini sono funzionanti e devono stare sempre aperti”. Lo chiariscono sia l’assessore alle Manutenzione beni e servizi, Massimiliano Minutoli, sia l’assessore al Patrimonio, Francesco Caminiti. Aperti, dunque, per la festa di Halloween, in programma domani, ma anche dopo, tutti i giorni.

La questione era nata dopo che la III commissione della IV Municipalità aveva votato all’unanimità una delibera per sollecitare l’amministrazione comunale “a installare i bagni chimici, posto che quelli della struttura sono attualmente chiusi al pubblico”.

“In caso di problemi chiamare il custode”

I consiglieri giurano di averli sempre trovati chiusi ma Minutoli spiega che, da quando la Villa è stata riaperta, meno di tre mesi fa, i bagni sono funzionanti perché è stato risolto il problema all’impianto di scarico: “Il custode è qui a vigilare che tutto funzioni bene, in caso di problemi i cittadini devono segnalarli al custode, che a sua volta deve segnalarli al dipartimento per intervenire. Può capitare che il custode si allontani, se serve c’è il suo numero di telefono sulla porta”.

Il progetto di ristrutturazione

Caminiti ricorda che l’edificio è per metà adibito ad alloggio del custode e per altra metà ai bagni e che c’è un progetto di ristrutturazione già finanziato, da 50mila euro, ribadendo però che i bagni attuali sono sì vecchi ma funzionano. “Il progetto prevede la realizzazione di nuovo paretine in cemento armato per adeguarli alle norme e creare un bagno per uomini, uno per donne e uno per disabili. Sarà anche rifatto il prospetto, servono le autorizzazioni da parte di Soprintendenza, Asp e Genio Civile. S’interverrà, infine, anche sulla vasca delle tartarughe, in particolare sulla copertura e gli scalini”.