Villaggio Aldisio, “una fogna in strada da due mesi”

La segnalazione di una cittadina messinese. Amam: "Lavori di scavo programmati per la prossima settimana"
Foto e video di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”
MESSINA – “Da due mesi viviamo con una fogna a cielo aperto e nessuno interviene in modo risolutivo. Ci troviamo al Villaggio Aldisio, in via Ricca Salerno”. Così una cittadina.
Questa la risposta del presidente della partecipata, Paolo Alibrandi: “Abbiamo già provveduto a fare pulizia della condotta ma bisogna effettuare uno scavo. I lavori sono programmati per la prossima settimana”.