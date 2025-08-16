 Villaggio Aldisio, "una fogna in strada da due mesi"

Redazione

sabato 16 Agosto 2025 - 10:00

La segnalazione di una cittadina messinese. Amam: "Lavori di scavo programmati per la prossima settimana"

Foto e video di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”

MESSINA – “Da due mesi viviamo con una fogna a cielo aperto e nessuno interviene in modo risolutivo. Ci troviamo al Villaggio Aldisio, in via Ricca Salerno”. Così una cittadina.

Via Ricca Salerno a Villaggio Aldisio

Questa la risposta del presidente della partecipata, Paolo Alibrandi: “Abbiamo già provveduto a fare pulizia della condotta ma bisogna effettuare uno scavo. I lavori sono programmati per la prossima settimana”.

