10^ Messina Marathon: tra le donne la protagonista è Cristina Pitonzo

Ben 900 gli iscritti che hanno preso parte stamani alla 10^ edizione della manifestazione divenuta ormai appuntamento importane del movimento podistico della nostra Isola. ma non solo A Piazza Unione Europea, prima della partenza ufficiale, ci si è raccolti in un minuto di silenzio per ricordare alcuni atleti recentemente venuti a mancare, quali Enzo Varriale, Filippo Romano, Leone Pagliarin e Giorgio Gallo. A seguire hanno dato il via ufficiale alla manifestazione con il taglio del nastro il Sindaco Renato Accorinti, l’Assessore allo Sport Sebastiano Pino, il Delegato del CONI Provinciale Alessandro Arcigli ed il Presidente Provinciale provinciale della Federazione Atletica Leggera Nunzio Scolaro.

113 in totale gli atleti che si sono dati battaglia nella 10^ Antonello da Messina, sulla distanza di 42,195 km. Dopo 2:49:21 il primo a tagliare il traguardo in campo maschile è stato il classe 1996, tesserato per l’Atletica Sicilia, Attilio Alessandro, capace di bissare il successo ottenuto già nel 2012 e di rifilare un netto margine di distacco agli inseguitori. Medaglia d’argento per Sebastiano Foti, dell’ASD Atletica Scuola Lentini (tempo di 2:56:14) mentre giardino più basso del podio per l’atleta della Marathon Misilmeri Francesco Cesare (2:56:35). Tra le donne protagonista l’atleta di Cefalù Cristina Pitonzo, della G.S. Maisano, che ha completato il percorso in 3:13:22. Anche lei è riuscita a rifilare un netto margine di distacco alla seconda e terza classificata, rispettivamente Lara La Pera, atleta della Marathon Misilmeri che ha concluso con il tempo di 3h28’32”, e Angelita Bonanno, sempre dell’Atletica Misilmeri (tempo finale di 3:34:25).

453 i podisti in gara per la 10^ Eufemio da Messina, la cosiddetta “Mezza Maratona” sviluppata sulla distanza di 21,097 km. Gradino più alto del odio alla messinese Francesco Bonavita, della Podistica Messina, che raggiunge il traguardo in 1:16:33, seguita da Davide Currò dell’atletica Villafranca (1:16:56) e Giuseppe Tinè tesserato per la Floridia Running (1:18:58). In campo femminile si aggiudica la “Mezza” Ginevra Benedetti dell’Atletica Sciuto con il tempo finale di 1:17:24, seguita da Giovanna Giorgianni dell’Atletica Catania con il tempo di 1:34:33 e da Luigia Tripepi della Podistica Messina (1:35:21).

Per la Shakespeare Run sono stati 218 gli atleti. Ha completato per primo il percorso di 10,500 km Antonino Recupero dell’Atletica SantAnastasia, con il finale di 37:06. Secondo e terzo Sebastiano Maggio (indomita, tempo di 38:20) e Demetrio falcone (Podistica Capo d’Orlando, tempo di 38:26. In campo femminile ha vinto la venezuelana Luz Nadine De La Cruz Aguirre con 43:16, seguita da Nadiya Sukharya della Torrebianca (44:22) e Cinzia Sonsogno (Podistica Capio d’Olando, 46:28).

Molto numerosa, infine, la partecipazione anche al fitwalking, camminata su strada di 10,500 km.

