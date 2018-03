Martedì riaprirà anche la galleria Capo d'Orlando. L'A 20 sarà più sicura

Dalle 7 di martedì 20 marzo sarà rimosso il doppio senso di circolazione all’interno della galleria Capo d’Orlando (monte). Il traffico si svilupperà regolarmente nelle due carreggiate: direzione Palermo (percorrendo la galleria Capo d’Orlando lato mare) e direzione Messina (quella lato monte).

Si pone così fine ad un calvario iniziato nel dicembre 2011, quando la galleria, insieme alla Tindari, riaperta giovedì, era stata chiusa perché considerata a rischio crollo. Per oltre sei anni, è stato necessario circolare a doppio senso sulla stessa carreggiata, con pericoli tali da provocare alcuni incidenti mortali.

Si elimina, così, l'ultimo dei tratti a doppio senso sull'A 20, Messina - Palermo. Un passo avanti in termini di sicurezza ma resta ancora molto da fare per rendere decente l'autostrada.

La corsia di sorpasso della Capo d'Orlando, attualmente parzializzata, sarà utilizzata per eseguire i restanti lavori del settore impiantistico, secondo progettazione di messa in sicurezza della canna. Viabilità con limiti di velocità (60 km/h) e divieto di sorpasso.

Dalle 21 del 19 marzo fino alle 7 dell'indomani, in direzione Palermo, si dovrà obbligatoriamente uscire allo svincolo di Brolo ed eventualmente rientrare in quello di Rocca di Caprileone. Provvedimento necessario per ripristinare la pavimentazione all’esterno della galleria Capo d’Orlando (monte).