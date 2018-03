Incendiò la scuola elementare di Merì nel 2010. Arrestato un 24enne

Nel novembre 2010 aveva incendiato la scuola elementare di Merì, provocando gravi danni e costringendo alla chiusura per quattro mesi. A distanza di sette anni e mezzo è stato arrestato il 24enne P. M., di Merì, già noto alle forze dell'ordine, che deve scontare due anni di reclusione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina, dopo le indagini dei carabinieri della stazione locale. Il giovane è stato trasferito all'Istituto penale per i minorenni di Acireale.