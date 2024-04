Milazzo, torna la City Nature Challenge organizzata dal MuMa

A Milazzo tutti potranno fotografare specie terrestri e marine, per una ricerca sul campo con premi per i migliori fotografi. Ecco i dettagli

MILAZZO – Torna la “City Nature Challenge” a Milazzo. L’appuntamento è promosso, anche quest’anno, dal Museo del Mare e porterà i cittadini a fotografare specie marine e terrestri. Quest’anno sono previsti anche dei premi per chi fotograferà almeno 50 specie, l’iniziativa parte da oggi e continuerà sino al prossimo 29 aprile.

Nel 2022 Milazzo ha registrato risultati importanti in tutta Italia, con oltre 10.000 osservazioni. Nel 2023 la città del Capo si è invece posizionata al primo posto in tutta Italia, per il maggior numero di specie osservate, ottenendo il terzo posto in Europa e il 22esimo posto in tutto il mondo.

Come partecipare

Per partecipare sarà, anzitutto, necessario effettuare degli scatti di piante e animali del territorio. Dopodiché sarà sufficiente caricare i propri scatti sull’app iNaturalist, disponibile su App Store e su Google Play Store: per farlo verrà richiesta la creazione di un account, una volta effettuato il login alla sezione “progetti” basterà cercare “City Nature Challenge 2024: Milazzo” per trovare l’iniziativa promossa nel mamertino.

Dalla California alla Sicilia

La “City Nature Challenge” nasce nel 2016 ed è gestita dalla comunità scientifica della California Academy of Sciences e dal Natural History Museum of Los Angeles County. Obiettivo principale del progetto è quello di studiare le biodiversità locali e aiutare la ricerca sullo stato di salute del territorio coinvolgendo direttamente i normali cittadini che, in questo caso, si trasformano in veri e propri “osservatori sul campo”.