Rubano due motorini. Arrestati due giovanissimi incensurati

Erano su due motorini, un Piaggio Liberty ed una Vespa 50, in via La Farina, all'incrocio con via San Cosimo. Appena visti i carabinieri, hanno fatto inversione di marcia e sono andati via velocemente. I militari dell'Arma li hanno inseguiti e raggiunti in via Bologna, la vicina parallela di via La Farina.

Entrambi i veicoli avevano segni di forzatura nel bussolotto d'accensione e, da una verifica successiva, risultavano rubati, la Vespa poco prima, il Liberty lo scorso 16 gennaio. Sono stato così arrestati, per furto aggravato e ricettazione, il 19enne F. F. e un 16enne, entrambi incensurati. Uno dei due era anche in possesso di un cacciavite, col quale probabilmente erano stati forzati i bussolotti della serratura dei mezzi.

Per il 19enne è scattato l'obbligo di dimora con permanenza in casa, mentre il 16enne è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza per minori di Messina.