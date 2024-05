Cricket, a Messina il secondo torneo “Sport e Integrazione”

Domenica al campo ex Mandalari di Giostra si sfidano venti squadre da tutta la Sicilia

MESSINA – Venti squadre provenienti da tutta la Sicilia si sfideranno domani, domenica 5 maggio 2024, dalle ore 10, presso il campo ex Mandalari, per il secondo torneo di cricket di Messina organizzato da Anolf Messina in collaborazione con Cisl Messina e con il team Super Lions. L’iniziativa, dal titolo “Sport e Integrazione”, si inserisce nell’ambito della manifestazione InterculturalFest 2024 promossa dal sindacato.

“La comunità dello Sri Lanka ci offre ancora una volta l’opportunità di conoscere varie sfaccettature della propria cultura – affermano il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e il presidente di Anolf Messina, Yohannes Gebrehiwot – oggi lo fa con lo sport, aprendosi al territorio e mostrando uno degli aspetti del loro vivere. L’integrazione passa anche da questo, dalla conoscenza dell’altro e dalla condivisione di momenti di gioia. Per l’Anolf di Messina è un dovere esserci, per contribuire alla crescita di questi valori all’ interno di una società che ha sempre più bisogno di stimoli positivi mirati all’accoglienza”.