Majakovskij poeta ribelle: una mostra in omaggio al cantore della Rivoluzione

A Messina una mostra dedicata ad una delle più grandi voci della poesia russa del Novecento, il cantore della rivoluzione Vladimir Majakovskij: sabato 14 aprile, alle ore 17:30, in programma l’inaugurazione alla “Piccola Biblioteca di Lingua e Cultura Russa” presso il Circolo Vittorio Emanuele in via Carlo Citarella, 33. Sarà presente l’autore Guglielmo Manenti, mentre Gaetano Gemelli leggerà i versi di Majakovskij.

Manenti è un artista siciliano, noto in Italia e all’estero; con lui converserà della poetica e della visione della vita del poeta russo Giuseppe Iannello, coordinatore del Circolo “Pietro Zveterermich”.

La mostra proseguirà per una settimana e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 16 alle 19 (tranne il lunedì e il martedì). La manifestazione si concluderà sabato 21 aprile con un incontro sul tema L’Anarchia, l’altra rivoluzione. A colloquio con Carmelo Ferrara, responsabile della Biblioteca di Studi Sociali “Pietro Gori” di Tipoldo - Messina. Eventi a cura dell'Associazione culturale Messina Russia.