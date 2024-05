Ritrovata la 17enne di Taormina scomparsa dal 2 maggio

I carabinieri l'hanno rintracciata in una casa di campagna nella zona di Giarre

TAORMINA – I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno ritrovato ieri sera la 17enne Denise D’Arrò. Di lei non si avevano più notizie dallo scorso 2 maggio, quando intorno alle 20, era uscita di casa, nella frazione taorminese di Trappitello, per fare una passeggiata con il suo cane. Da quel momento il suo cellulare è risultato spento. La madre qualche giorno dopo si è recata dai Carabinieri denunciandone la scomparsa.

La Prefettura ha quindi immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui hanno partecipato i Carabinieri della Compagnia di Taormina e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, specializzati nella perlustrazione nelle aree boschive e rurali, le altre Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco con unità cinofile molecolari, droni e altre strumentazioni tecniche, nonché i volontari e le associazioni di protezione civile, anche loro con unità cinofile, i quali hanno setacciato tutta l’area di Trappitello e delle zone rurali circostanti il centro abitato, estendendosi verso i comuni adiacenti.

Nel corso delle ricerche, condotte dalle forze messe in campo e a seguito degli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Messina, anche con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, si è riusciti a risalire al luogo dove poteva essere presente la giovane, poi ritrovata in una casa di campagna nella zona di Giarre.

La ragazza sta bene e la sua scomparsa non è stata dovuta ad alcun incidente, lei stessa si è allontanata volontariamente da casa e, nel periodo di assenza, è rimasta in quella dimora, senza dare alcuna notizia, prima di essere ritrovata dai militari dell’Arma.