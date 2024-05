Ricordando monsignor D’Arrigo, il cappellano della Vara FOTO

Oggi una messa all'Annunziata a un anno dalla morte

MESSINA – Un anno fa, a 93 anni, moriva a Messina monsignor Vincenzo D’Arrigo, storico cappellano della Vara. Oggi alle 18, nella parrocchia dell’Annunziata, di cui è stato pastore per oltre 50 anni, sarà celebrata una messa in suffragio. Sempre per quasi 50 anni è stato cappellano della Vara.

Pubblichiamo le fotografie per gentile concessione di Placido Giannino. Con monsignor D’Arrigo, nelle immagini, diverse figure: da Franz Riccobono all’arcivescovo Calogero La Piana.