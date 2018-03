Giardini. Librincircolo sbarca al ristorante e in palestra con nuovi presidi

GIARDINI NAXOS. Si conclude un’altra settimana di crescita per l’iniziativa culturale promossa da “Naxos In Movimento” che è riuscita ad aprire due nuovi presidi sul territorio nello storico ristorante A’Putia dello chef Salvatore Augello e nella Palextra di Jason Miceli e Giovanni Leo. “La nostra è un’iniziativa che parla alla società civile e sta ricevendo molti attestati di stima e proposte di adesione - ha affermato Giuseppe Leotta, portavoce di Naxos In Movimento - da questo week end anche il quartiere San Giovanni ed il quartiere Chianchitta hanno il loro punto di Librincircolo. In pochissimo tempo siamo riusciti a raccogliere centinaia di libri, qualcosa di fantastico - ha commentato Leotta - vogliamo insistere con questo progetto nelle prossime settimane e allo stesso tempo continuare ad interpretare il nostro ruolo di forza politica responsabile sul territorio”. Durante l’inaugurazione alla Palextra è stato anche ricordato il vile attentato che l’associazione “I Briganti” di Librino ha subito lo scorso gennaio e sono state spiegate le modalità per sostenere la ricostruzione della Club House bruciata in un incendio doloso dalla criminalità organizzata.