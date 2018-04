Bis di Vittorio Tumeo al concorso nazionale “Eschilo a Gela": primo premio

Vittorio Lorenzo Tumeo, 18 anni, studente messinese del Liceo Classico “Francesco Maurolico” e autore del libro “L’attualità dell’inattuale” che lo ha reso “il più giovane scrittore d’Italia”, ha ricevuto, per l’apprezzato lavoro di ricerca che ha condotto argomentando riflessioni su politica, immigrazione e pari opportunità attraverso la tragedia Le Supplici, il riconoscimento “Eschilo a Gela”.

Per la seconda volta, infatti, il giovane ha ottenuto il primo premio nell’ambito del tradizionale concorso nazionale bandito dall’Istituto del Dramma Antico “Eschilo” di Gela, dal locale Kiwanis Club e dalla Fidapa, con il patrocinio dell’Ordine dei Templari.

Tumeo ha partecipato presentando una relazione estratta dal suo libro, intitolata “Le Supplici di Eschilo: quando il mito incontra l’attualità”, che ha riscosso unanime apprezzamento da parte di tutta la giuria, la quale ha formulato il seguente giudizio: “Il candidato, con originale capacità argomentativa, ha esaustivamente prodotto una sintesi completa della traccia proposta. L’uso sapiente dei brani e le considerazioni personali incardinate nel procedere dello scritto denotano padronanza degli argomenti e capacità di analisi non comune”.

Gli esaminatori hanno selezionato l’opera vincitrice tra un insieme di oltre ottanta elaborati, prodotti da studenti provenienti da tutta Italia.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nella mattinata di sabato 14 aprile presso l’aula magna del Liceo Classico “Eschilo” di Gela ed è stata preceduta da un convegno sulle “Supplici” di Eschilo, la tragedia che a distanza di 2500 anni risulta realisticamente attuale, dato anche il massiccio esodo dei migranti che negli ultimi anni si è registrato in Italia e in Europa e la presenza in essa di altri principi storici e sociali come la democrazia e le pari opportunità.

Al convegno, moderato dal dott. Giuseppe Abbate, hanno preso parte lo stesso Vittorio Tumeo, il Preside del Liceo Sen. Prof. Gioacchino Pellitteri, l’On. Giuseppe Arancio, deputato all’ARS e la dott.ssa Valeria Caci, Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali del comune di Gela.

La preside del Liceo Maurolico, prof.ssa Giovanna De Francesco, esprime soddisfazione per il brillante risultato conseguito dallo studente Vittorio Tumeo.