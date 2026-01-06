 Germanà: "Basile incollato alla poltrona". La replica: "Parla il maestro del bostik"

Germanà: “Basile incollato alla poltrona”. La replica: “Parla il maestro del bostik”

Marco Olivieri

Germanà: “Basile incollato alla poltrona”. La replica: “Parla il maestro del bostik”

martedì 06 Gennaio 2026 - 19:29

Il senatore provoca De Luca: "Federico ti farà una pernacchia se gli chiederai di dimettersi. Il candidato del centrodestra a Messina sarà una sorpresa"

MESSINA – In città c’è sempre più aria elettorale. Oggi botta e risposta tra il senatore Nino Germanà e Federico Basile, dopo le provocazioni di Cateno De Luca (“Il candidato del centrodestra sarà Carlo Autru Ryolo”) . Così il leghista sui social: “Federico, se ci sei, batti un colpo! Caro Cateno, occhio alle variabili: ne vedo parecchie in giro. E anche se sei un bravo giocatore, stavolta ti trema l’orecchio come al marsigliese. Federico è incollato alla poltrona con il Bostik e, anche se gli chiedi di dimettersi, al massimo ti farà una pernacchia. Ma io che ti conosco so che non lo farai, perché sai bene di perdere. Il centrodestra il candidato ce l’ha. E sarà una grande sorpresa. Ci vediamo nel 2027. Un abbraccio, Ninitto“.

E non è mancata la risposta del sindaco Basile sempre su Facebook al post dell’ex alleato alle scorse amministrative: “Caro Nino io ti ho sempre rispettato e anche in questo caso ti replico con il mio proverbiale stile: tu sei il maestro di chi è attaccato con il bostik alla poltrona che si tramanda da nonno a padre e figlio. Ti ringrazio per il tuo consiglio ma ho altri punti di riferimento nella mia novella vita politica che sono molto più qualificati di te. Buona Befana, senatore Nino Germanà”.

Il dilemma di De Luca tra voto amministrativo nel 2026 o nel 2027

In sostanza il senatore provoca De Luca, facendo capire che il primo cittadino farà resistenza se il capo politico vorrà staccare la spina alla Giunta per andare alle urne in anticipo.

Di fatto, sono le prime “scaramucce” politiche in un clima pre-elettorale, anche se si dovesse votare nel 2027, che si accenderà sempre di più.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Il fronte polare si blocca sul Mediterraneo, giovedì 8 arriva la prima neve sui Peloritani
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED