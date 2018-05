S. Teresa. Traffico interdetto per un giorno in via Regina Margherita

S. TERESA DI RIVA. Domani, mercoledì, per l’intera giornata, traffico interrotto lungo la via Regina Margherita (la Statale 114) nel tratto compreso la via Leonardo Sciascia e la via Landro, a seguito dei lavori inerenti l’ammodernamento della rete fognaria. Lo ha reso noto l'Amministrazione comunale. Nella nota viene confermato che il tratto di via Leonardo Sciascia che collega la via Regina Margherita con il lungomare, avrà senso di marcia opposto, ovvero dalla via Regina Margherita verso il lungomare, come da segnaletica temporanea posizionata in loco.