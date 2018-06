Al via la seconda prova. Aristotele al classico, funzioni allo scientifico

Dopo lo scritto di italiano, oggi toccherà alla temuta seconda prova. Gli oltre 500.000 studenti impegnati negli esami di maturità dovranno cimentarsi con le discipline caratterizzanti dei propri indirizzi di studio. La prova avrà una durata variabile, dalle 4 alle 8 ore con l'unica eccezione dei licei artistici, coreutici e musicali dove il tempo stabilito potrà arrivare anche a due o più giorni in base alla complessità degli elaborati richiesti.

Allo 8.30 come di consueto la comunicazione della chiave telematica, fornita dal Miur, necessaria ad accere ai plichi informatici.

Al liceo classico gli studenti dovranno lavorare su una versione di greco, allo scientifico toccherà invece la matematica. Il liceo classico avrà una prova incentrata su lingua e cultura straniera 1, discipline artistiche e progettuali per il liceo artistico mentre scienze umane è il tema prescelto per il liceo delle scienze umane. Tecniche della danza, poi, è il tema della prova al liceo coreutico mentre, infine, teoria e composizione saranno al centro della prova per il liceo musicale.

La versione di greco proposta al liceo classico è tratta da un brano di Aristotele, l'Etica Nicomachea. Due i problemi proposti nella prova per il liceo scientifico, il primo riguarda una macchina per la produzione industriale di mattonelle mentre il secondo verterà sullo studio di una funzione. I diritti umani e i principi democratici, con due brani di Kottak e Chiosso invece, per il liceo delle scienze umane.

Diritto e tecniche amministrative il tema proposto per l'istituto professionale a indirizzo accoglienza turistica, tecniche professionali per l'indirizzo servizi commerciali, scienze dell'alimentazione per l'indirizzo enogastronomico e alberghiero. Verterà su tecniche di produzione e organizzazione, invece, la prova per l'indirizzo industriale e artigiano, tecnologie e tecniche di installazione infine sarà il tema per l'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.

Economia e finanza sono tra i temi principali delle prove elaborate per gli istituti tecnici. Dovranno cimentarsi con la lingua inglese gli indirizzi dedicati alla comunicazione internazionale e al marketing, estimo per l'indirizzo costruzioni e territorio, meccanica e macchine per l'indirizzo meccanico, sistemi e reti per l'informatico. Economia aziendale è invece il tema proposto per la prova di indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Progettazione multimediale per l'indirizzo grafica e comunicazione, infine economia, marketing e legislazione per l'agrario.

Salvatore Di Trapani