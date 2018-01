Eurolega. Per la Waterpolo gara da dimenticare contro Padova

Gara senza storia tra la Waterpolo Messina e Padova. La formazione peloritana, già con problemi di panchina corta da inizio stagione, contro una delle formazioni pretendenti al titolo tricolore, non riesce a sovvertire i pronostici subendo la seconda pesante sconfitta in due gare di Eurolega.

Partita senza storia già nelle prime due frazioni con Padova che segna ben quattordici reti per mano della Queirolo, Barzon, Gottardi, Millo, Savioli e Nencha. A 4.05 dalla fine del secondo periodo, il gol della Waterpolo ad opera della Brown serve solo ai fini statistici.

Gia con problemi di panchina corta, nel corso della terza frazione di gioco, al rientro in acqua dopo l'intervallo lungo, la situazione per Messina si complica poichè perde sia la Radicchi che la De Viincentis espulse per raggiunto il massimo di falli. Padova dunque pensa bene di allungare il parziale grazie alle firme della Sohi e Queirolo. Anche questa volta il gol della Marchetti, a un secondo dalla fine, per Messina vale ai fini statistici.

Venete scatenate anche per migliorare la differenza reti in vista del match decisivo per la qualificazione al turno successivo e nell'ultimo parziale grazie alla doppietta della Barzon e la rete della Savioli, chiudono le ostilità sul punteggio di 19 a 2.



Per Messina non resta che pensare al campionato anche se domani vi è in programma l'ultimo incontro contro la formazione di casa dell'Olympiakos che ha battuto per 18-13 la Dinamo Uralochka.