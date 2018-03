Torta di Anelletti al forno con melanzane

Ingredienti per 6 persone

500 gr di anelletti

4 melanzane

1,5 lt circa di salsa di pomodoro

500 gr di besciamella

600 gr di formaggio filante

parmigiano grattugiato q.b.

sale

olio

Ingredienti Besciamella

100 gr Burro

100 gr Farina

1litro Latte

noce moscata q.b.

sale

Preparazione

In una pentola versate un filo d'olio e inserite una cipolla tritata finemente quando sarà diventata dorata inserite la salsa di pomodoro e fate cuocere per circa 20min.

Per preparare la besciamella mettete a scaldare in un pentolino il burro fate sciogliere e in seguito inserite la farina quando sarà diventata una crema (roux) aggiungete il latte sale e aromatizzate con una spolverata di noce moscata, fate cuocere per pochi minuti e mescolare finché la salsa si sarà addensata, spegnete e mettete da parte.

Dopodiché tagliare le melanzane per lungo immergerle in acqua e sale per circa 15min,lavare, strizzare e friggere, una volta fritte tutte le melanzane adagiamole sulla teglia rotonda col buco al centro.

Contemporaneamente cuociamo la pasta ad anelli lasciandola al dente perchè finirà di cuocere in forno,

Scoliamola e mischiamola alla salsa , mettiamo un primo strato dentro la teglia e poi mettiamo la bescimella ,formaggio ,parmigiano , ricopriamo con il resto della pasta e inforniamo a 180° per circa 25 minuti.

Sformiamo e il piatto è pronto.Buon appetito.