Al Comune il sorteggio per l'ordine dei candidati sindaco sulle schede. FOTO

Giorni di gran fermento a Palazzo Zanca in vista delle amministrative del prossimo 10 giugno. Mercoledì sono state depositate le liste, subito dopo è iniziato il tour de force della commissione elettorale alle prese con le verifiche per l’ammissibilità di tutte le liste scese in campo, oggi il sorteggio. Questa mattina nella sala del Consiglio comunale è stata effettuata l’estrazione dei nominativi dei candidati a sindaco per stabilire l’ordine in cui saranno disposti nelle schede elettorali. Ecco il responso del sorteggio:

1. Cateno De Luca

2. Gaetano Sciacca

3. Dino Bramanti

4. Pippo Trischitta

5. Renato Accorinti

6. Emilia Barrile

7. Antonio Saitta

A seguire anche il sorteggio per definire l’ordine delle liste collegate.