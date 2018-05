Dalla Biennale di Venezia al Liceo Basile: tre giorni di arte e "Universi"

Tre giornate di studio, di scambio di esperienze e visioni, tre giorni con ospiti di livello che hanno deciso di portare la loro arte a Messina e di fonderla con quella degli studenti del Liceo Artistico Basile. E’ iniziato ieri il Work-Shop di pittura organizzato per dare ai giovani e talentuosi artisti del Basile la possibilità di essere affiancati da tre maestri che portano in giro per il mondo le loro opere e che sono arrivati a Messina per questa full immersion con i ragazzi. Tre Maestri di eccellenza che provengono dall’ultima Biennale di Venezia: il Maestro Miro Persolja, il Maestro Silvio Pasqualini che lavora tra Roma e Venezia e l’Artista vicentina Antonia Trevisan.

Artisti che i ragazzi hanno già conosciuto a Venezia, rimanendone conquistati, durante il viaggio di istruzione organizzato dal Liceo Artistico in occasione della 57^ Biennale di Venezia 2017.

La dirigente Pucci Prestipino ha voluto così concludere questa bella esperienza, invitando i tre artisti a lavorare direttamente con gli alunni del Liceo, che avranno così l’opportunità di poter stare a stretto contatto con Maestri di grande spessore artistico e umano.

“Questo work-shop rappresenta ancora una volta l’attenzione che il Liceo Artistico Ernesto Basile rivolge ai propri alunni, proponendo percorsi di eccellenza per una preparazione sempre più mirata allo sviluppo delle loro competenze artistiche, perché possano con maggiore preparazione confrontarsi con il mondo artistico internazionale”. Sabato 26 maggio, in occasione della giornata dell’Art Day, ci sarà anche un’esposizione conclusiva dei lavori prodotti.

Ma c’è anche di più: chiunque potrà ammirare alcune opere di questi artisti. Domani sera, infatti, a conclusione dei lavori di Works-shop, la Art Gallery Fadibè di via E. Geraci 27/c, ospiterà la Mostra Collettiva “Universi” alla quale prenderanno parte gli Artisti Miro Persolja, Antonia Trevisan, Silvio Pasqualini, insieme a Concetta De Pasquale e Fabio Di Bella che non sono solo artisti ma anche docenti del Liceo Basile.

La mostra coinvolge artisti che si sono incontrati quest’anno negli spazi di Palazzo Zenobio, sede del Padiglione Armenia della 57a Biennale d’Arte di Venezia 2017. Pur provenendo tutti da esperienze diverse e utilizzando mezzi espressivi molto diversi gli uni dagli altri, si sono immediatamente “riconosciuti”. Ognuno ha sentito nel lavoro dell’altro la medesima intensità di sentimenti e potenza di comunicazione e giorno dopo giorno hanno potuto approfondire la loro conoscenza e diventare amici.

E’ nato così un sodalizio che li ha portati ad esporre insieme a Vicenza nella mostra “Brothers in Art” nello spazio espositivo Cantiere Barche 14 e ora a Messina nella Art Gallery Fadibè.

In questa nuova esposizione gli Artisti desiderano unire ancora una volta i loro “Universi “ personali, condividendoli con tutta la collettività messinese in un momento espositivo che vuole essere una occasione di incontro e confronto di quello che è “l’Universo Arte”.

F.St.