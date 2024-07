“10 anni di Medihospes a Messina”

L'incontro oggi a Palazzo Zanca

MESSINA – Le esperienze nel campo del sostegno ai migranti e le nuove sfide. In occasione del decennale della sua presenza in Sicilia, Medihospes organizza un evento con l’obiettivo di raccontare i progetti svolti e i risultati raggiunti negli ultimi 10 anni e, contestualmente, dare spazio ai protagonisti dei servizi e ai referenti istituzionali delle progettazioni più significative.

L’evento si tiene oggi venerdì 5 luglio a partire dalle ore 9 nel Salone delle Bandiere del Municipio di Messina.

Per saperne di più su Medihospes

Medihospes è una Cooperativa Sociale operativa su tutto il territorio nazionale, con oltre 4.000 soci lavoratori offrono ogni anno quasi 3 milioni di ore di accoglienza, assistenza e cura ad oltre 70.000 persone.

La Cooperativa è attiva a Messina da 10 anni e, ad oggi gestisce servizi di accoglienza, servizi di assistenza scolastica, assistenza agli anziani e servizi specialistici per minori con disabilità e autismo per conto di Enti Locali, Prefetture e Distretti Socio-Sanitari.

In particolare Medihospes realizza in ATS con Il Comune di Messina le attività del Polo Sociale Integrato di Messina ed è ente gestore delle progettazioni SAI “Minori stranieri non accompagnati” e “DS/DM – Vulnerabili” del Comune di Messina e di due centri prefettizi, il Centro di Primo Soccorso e Identificazione (C.P.S.I.) di Messina e il Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) “Ahmed” di Messina.

Fonte Cesv Messina.