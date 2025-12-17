Eccellenza, la Messana si rinforza con i nuovi acquisti Lussetti e Genovese

Entrambi i giocatori saranno già a disposizione del tecnico per la quindicesima giornata di campionato, nella sfida di sabato contro il Giarre

Messana scatenata sul mercato in entrata. La dirigenza continua a potenziare la rosa con l’arrivo di due nuovi regali di Natale su misura per il nuovo allenatore Antonio Venuto: nella data di oggi la società comunica ufficialmente l’acquisto del portiere Josè Ruben Lussetti (nella foto in evidenza) e dell’attaccante Anthony Genovese. Entrambi i giocatori saranno già a disposizione del tecnico per la quindicesima giornata di campionato, nella sfida casalinga di sabato 20 contro il Giarre.

L’estremo difensore, nato nel 2007 e cresciuto tra ASD Trinacria e Fair Play, può rappresentare una valida alternativa under al compagno di reparto Riccardo Ferrara. Nonostante la giovane età, la reattività e l’ottima forma fisica dimostrate durante questi primi mesi alla Jonica, in Promozione, gli hanno consentito di effettuare il salto di qualità. Non si tratta, tuttavia, della prima esperienza nel campionato di Eccellenza Sicilia, avendo già ricoperto nella scorsa stagione il ruolo di secondo portiere al Rosmarino, con cui ha collezionato cinque presenze. Inoltre, dati gli obblighi sul minutaggio dei giocatori under, il suo impiego in campo può consentire di schierare, all’occorrenza, un altro giocatore di movimento maggiormente rodato.

Genovese è invece tra i finalizzatori più conosciuti della massima serie regionale, solitamente impiegato come ala per la sua capacità di saltare l’avversario. Per lui si tratta di un ritorno, essendo stato precedentemente acquistato dalla Messana nella seconda metà della stagione 2023-2024. Nato nel 1997 a Barcellona Pozzo di Gotto, si è formato nelle giovanili di Igea Virtus, Milazzo e Messina, venendo allenato anche dal tecnico recentemente esonerato Giuseppe Cosimini. Con la prima squadra dell’Igea Virtus debutta in Eccellenza Sicilia e, a distanza di anni, torna per vincere il campionato di Promozione. Tra le esperienze più importanti le parentesi alla Due Torri, che segna il suo esordio in Serie D, e al Lavello, unica squadra fuori dai confini siciliani, allora militante in Eccellenza Basilicata. Nel corso della sua carriera veste anche le maglie di Milazzo, Città di Messina, Città di Scordia, Città di Sant’Agata, Siracusa, Città di Taormina, Nebros, Acquedolcese e, più recentemente, Rosmarino. Proprio in questa stagione, da avversario, ha segnato nella partita Messana – Rosmarino, terminata con il punteggio di 5-2 a favore dei giallorossi. Venuto ha ora la possibilità di schierarlo in più moduli, sia nel suo ruolo naturale, laddove sia previsto l’attacco a tre, sia adattandolo come esterno di centrocampo, trequartista o prima punta.

Riccardo Giacoppo