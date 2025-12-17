Ponte, Hyerace (Pd): “De Luca è come il ‘meravigghiatu da rutta’ del presepe”

Il segretario del Pd all'attacco dopo le ultime dichiarazioni del leader di Sud chiama Nord

MESSINA – “Le recenti dichiarazioni dell’onorevole Cateno De Luca sull’utilizzo dei fondi per il Ponte sullo Stretto sono in tema col periodo natalizio: degne del meravigghiatu da rutta”, così Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico messinese.

“Oggi De Luca chiede al presidente Schifani esattamente ciò che il Partito Democratico sostiene da oltre un anno e che ha ribadito in tutte le sedi istituzionali, da ultimo attraverso gli emendamenti alla legge di bilancio nazionale presentati dal senatore Antonio Nicita, finalizzati a liberare risorse per infrastrutture realmente urgenti. Colpisce però il repentino cambio di posizione, considerato che fino a tempi recentissimi lo stesso De Luca si è fatto promotore del progetto del Ponte, arrivando a prospettare un miliardo di euro per Messina come presunto ristoro dei danni dei cantieri“.

“Oggi – prosegue Hyerace – sembra prendere finalmente atto che le priorità del territorio sono altre e che il governo regionale ha consentito la sottrazione di ingenti risorse dai Fondi di sviluppo e coesione della Sicilia per destinarle alla realizzazione del Ponte”.

“Se De Luca ha cambiato idea siamo pronti a confrontarci”

“Cambiare idea è legittimo – conclude Hyerace – ma farlo continuamente rischia di compromettere la credibilità politica. Se questa presa di posizione è frutto di una riflessione sincera, il Partito Democratico è pronto a sostenere ogni iniziativa volta a contrastare uno spreco di risorse pubbliche che penalizza Messina, la Sicilia e l’intero Mezzogiorno. In caso contrario, è necessario richiamare tutti a maggiore serietà e responsabilità istituzionale”.

