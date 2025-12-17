 Ponte, Hyerace (Pd): "De Luca è come il 'meravigghiatu da rutta' del presepe"

Ponte, Hyerace (Pd): “De Luca è come il ‘meravigghiatu da rutta’ del presepe”

Redazione

Ponte, Hyerace (Pd): “De Luca è come il ‘meravigghiatu da rutta’ del presepe”

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 20:00

Il segretario del Pd all'attacco dopo le ultime dichiarazioni del leader di Sud chiama Nord

MESSINA – “Le recenti dichiarazioni dell’onorevole Cateno De Luca sull’utilizzo  dei fondi per il Ponte sullo Stretto sono in tema col periodo natalizio: degne del meravigghiatu da rutta”, così Armando Hyerace, segretario  provinciale del Partito Democratico messinese.

“Oggi De Luca chiede al presidente Schifani esattamente ciò che il  Partito Democratico sostiene da oltre un anno e che ha ribadito in tutte  le sedi istituzionali, da ultimo attraverso gli emendamenti alla legge  di bilancio nazionale presentati dal senatore Antonio Nicita, finalizzati a liberare risorse per infrastrutture realmente urgenti. Colpisce però il repentino cambio di posizione, considerato che fino a tempi recentissimi lo stesso De Luca si è fatto promotore del progetto del Ponte, arrivando a prospettare un miliardo di euro per Messina come presunto ristoro dei danni dei cantieri“.

“Oggi – prosegue Hyerace – sembra prendere finalmente atto che le priorità del territorio sono altre e che il governo regionale ha consentito la sottrazione di ingenti  risorse dai Fondi di sviluppo e coesione della Sicilia per destinarle alla realizzazione del Ponte”.

“Se De Luca ha cambiato idea siamo pronti a confrontarci”

“Cambiare idea è legittimo – conclude Hyerace – ma farlo continuamente rischia di compromettere la credibilità politica. Se questa presa di posizione è frutto di una riflessione sincera, il Partito Democratico è pronto a  sostenere ogni iniziativa volta a contrastare uno spreco di risorse  pubbliche che penalizza Messina, la Sicilia e l’intero Mezzogiorno. In  caso contrario, è necessario richiamare tutti a maggiore serietà e  responsabilità istituzionale”.

Articoli correlati

Un commento

  1. Franco Fabiano 17 Dicembre 2025 20:48

    Ascolti Hyerace, lasci perdere De Luca, non cerchi di capire cosa ha veramente in testa. La testa del supremo non è comprensibile per Crepet, figuriamoci per un giovanottino come lei. Pensi piuttosto al recupero del vostro elettorato, non stando dietro a De Luca, ma facendo vera opposizione, con programmi, idee, attivismo serio e costante sul territorio! Stando col sederino sulle vostre calde poltrone, sarà alquanto difficile che possiate recuperare la fiducia della gente.

    4
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: il confronto per un futuro migliore per Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED